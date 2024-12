Robert Fico avverte Zelensky: possibile stop elettricità se blocco gas russo alla Slovacchia

Il premier slovacco Robert Fico, in un nuovo video pubblicato oggi su Facebook, ha avvisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, se l'Ucraina intende interrompere la fornitura di gas russo alla Slovacchia a partire dal primo gennaio, la Slovacchia prenderà in considerazione la possibilità di interrompere il flusso di elettricità verso Kiev, o altre azioni. Nel video, di circa 10 minuti, Fico ha accusato Zelensky di non essere interessato a un cessate il fuoco nella guerra contro la Russia.