Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraRivoluzione nella Chiesa anglicana, una donna alla guida
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Rivoluzione nella Chiesa anglicana, una donna alla guida

Rivoluzione nella Chiesa anglicana, una donna alla guida

Sarah Mullally vescovo di Canterbury per far fronte a scandali

Sarah Mullally vescovo di Canterbury per far fronte a scandali

Sarah Mullally vescovo di Canterbury per far fronte a scandali

Rivoluzione nella Chiesa d'Inghilterra dopo 500 anni di storia: per la prima volta un vescovo donna, Sarah Mullally, è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbury, ossia per il ruolo di primate della Chiesa nazionale del Regno Unito, il cui capo nominale è il sovrano britannico regnante.

La designazione arriva in risposta a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d'insabbiamento che hanno travolto diversi presuli uomini, incluso il predecessore di Mullaly, costretto a dimettersi nei mesi scorsi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione