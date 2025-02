Ritrovato in Versilia il cadavere di Nicola Persano, scomparso da Natale

E' di Nicola Persano, 76 anni, l'uomo sparito da casa il pomeriggio di Natale scorso, il cadavere trovato stamani in Versilia, nel comune di Massarosa (Lucca), da un passante che portava fuori il cane. I carabinieri hanno fatto il riconoscimento sul posto. L'anziano indossava gli stessi abiti di quando è sparito. E' stato trovato in un fosso di scolo che costeggia l'autostrada A12, vicino al casello di Camaiore, in un punto non molto visibile. Nicola Persano era solito fare una camminata di un'ora nel pomeriggio e così accadde anche il 25 dicembre 2024 quando uscì verso le 16. Tuttavia quella volta si sarebbe allontanato più del solito dalla sua abitazione, dato che il cadavere è stato trovato a circa 6-7 km. Gli accertamenti proseguono per stabilire la causa del decesso e ricostruire i movimenti. Nel pomeriggio di Natale si era allontanato da casa per una passeggiata e non ritornò più. I familiari dettero l'allarme. Scattarono ricerche durate giorni ma senza esito. Poi il figlio, da allora, ogni giorno ha postato su Fb la sua foto con l'invito a segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi possibile avvistamento del padre.