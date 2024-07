Ritrovato il bambino scomparso a Locorotondo, sta bene

E' stato ritrovato e sta bene il bambino di due anni scomparso questa mattina aa Locorotondo. Il piccolo sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto ha riferito il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, è stato ritrovato a circa cinque chilometri dalla sua abitazione, da dove era scomparso, lungo la strada che percorre la contrada che è anche molto trafficata. "Ha qualche escoriazione al viso - ha raccontato Bufano - ma per fortuna sta bene".