Ritardi di un'ora sulla Av Roma-Napoli ad Anagni

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, per un inconveniente tecnico al sistema di alimentazione elettrica dei treni. Lo rende noto il sito infomobilità di Rfi. I treni alta velocità percorrono le linee convenzionali via Formia e Cassino, alcuni treni effettueranno la fermata nella stazione di Roma Tiburtina invece che a Roma Termini. Le squadre tecniche di Rfi sono al lavoro da ore per ripristinare la piena efficenza dell'infrastruttura. I treni segnano ritardi fino a 80 minuti, anche se dalle 18.10 la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa in prossimità di Anagni.