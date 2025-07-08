Risucchiato dal motore di un aereo, vittima è 35enne bergamasco

Aveva 35 anni, si chiamava Andrea Russo e abitava a Calcinate, in provincia di Bergamo, l'uomo che questa mattina attorno alle 10 è morto risucchiato dal motore di un aereo Volotea che stava rullando sulla pista di Orio al Serio. L'uomo, che in passato aveva avuto qualche problema di droga, ha raggiunto l'area antistante lo scalo bergamasco al volante della sua Fiat 500 rossa, l'ha lasciata in mezzo al parcheggio, si è diretto verso gli arrivi e, pare passando da una porta che dà direttamente sulla pista, sia corso verso il velivolo, buttandosi nel motore. Invano i poliziotti in servizio allo scalo hanno cercato di bloccarlo.

La polizia scientifica ha perquisito il suo veicolo alla presenza del sostituto procuratore Letizia Aloisio.

"Stiamo investigando sui suoi eventuali rapporti con l'aeroporto o il mondo degli aerei - ha spiegato il procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli -. Nell'auto con la quale è arrivato in aeroporto, ingombra di ogni tipo di materiale, non abbiamo trovato niente che possa dare qualche tipo di spiegazione".