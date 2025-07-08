Rissa nel Casertano, un giovane morto e un ferito grave

Un 25enne morto e un 24enne ferito grave, entrambi vittime di accoltellamento. È avvenuto a San Marco Evangelista, nel Casertano, dove i due feriti, entrambi provenienti dal quartiere napoletano di Secondigliano, sono stati colpiti da una persona del posto, attualmente ricercata dai carabinieri. Il fatto si è verificato verso le 22 di ieri sera in una piazzetta del piccolo comune alle porte di Caserta, ed è stato preceduto da uno scontro tra i ragazzi napoletani e un gruppo di giovani del posto.