Risparmio, quasi metà delle famiglie ci riesce ma la quota cala

Quasi la metà delle famiglie italiane (46%) riesce a risparmiare, anche se in lieve calo rispetto al 2023, e lo fa "con meno ansie e preoccupazioni che in passato". E' quanto emerge dalla ricerca Acri-Ipsos in vista della giornata mondiale del risparmio. "Aumentano le famiglie che grazie al proprio risparmio riuscirebbero a far fronte ad una spesa improvvisa importante, e più di 3 famiglie su 4, dato stabile, ritengono di essere in grado di far fronte ad una spesa improvvisa di media entità", sottolinea il rapporto. Cresce tuttavia, dal 32 al 34, la percentuale di famiglie che dichiara di aver consumato tutto il reddito.