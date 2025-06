Risoluzioni separate per le opposizioni,M5s chiede 'stop riarmo'

Ogni forza di opposizione presenterà una propria risoluzione in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, oggi pomeriggio alla Camera, in vista del Consiglio europeo. Fra le richieste del M5s c'è il "no" al piano di riarmo europeo e all'aumento della spesa in difesa per gli accordi Nato, oltre alla condanna dell'attacco Usa all'Iran.

Nella risoluzione del M5s si parla di "debole risposta della comunità internazionale, Unione europea in testa", che non ha espresso una "una chiara condanna dell'attacco statunitense alle infrastrutture nucleari iraniane". "Il Piano di riarmo europeo - è scritto ancora nella risoluzione del M5s - risuona come una vera e propria chiamata alle armi da parte della Commissione europea".

Fra gli impegni che il M5s chiede al governo, ci sono quelli a "interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine", a manifestare "la ferma contrarietà del Governo italiano al piano di riarmo europeo Rearm Europe" e a "scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato".