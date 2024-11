Rischio temporali, allerta arancione per la regione di Valencia

E' di nuovo allarme in Spagna per il maltempo. L'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha emesso un'allerta arancione sul litorale della provincia di Valencia, sulla costa e nell'entroterra settentrionale di Castellón a causa di precipitazioni che potrebbero raggiungere i 150 litri per metro quadrato in 12 ore. L'allerta, che sarà attiva dalle 9:00 alle 23:59 di oggi, prevede anche precipitazioni di 50 litri per metro quadrato in un'ora sulla costa meridionale di Valencia e di 40 l/m4 in un'ora nella parte centro-settentrionale, a Castellon. Secondo l'agenzia Aemet i temporali potrebbero essere accompagnati anche da grandine.