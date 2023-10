Rischio elevato per Bankitalia, guerra Israele, incertezza forte

I rischi che incombono sull'attività economica sono elevati e orientati al ribasso. Le tensioni geopolitiche - legate sia al conflitto in Ucraina sia agli attentati di recente in Israele - generano una forte incertezza circa le prospettive di crescita. Queste ultime potrebbero essere influenzate anche dall'indebolimento dell'economia cinese e, nell'area dell'euro, da una trasmissione particolarmente intensa della stretta monetaria, con un ulteriore irrigidimento delle condizioni di offerta del credito. Lo ha dichiarato Sergio Nicoletti Altimari della Banca d'Italia in audizione sulla Nadef.