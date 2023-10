Rischio di un allargamento del conflitto, Tajani lo teme

Ci sono dei rischi di un'escalation del conflitto in Medio Oriente, ed è per questo che stiamo lavorando affinché ciò non si trasformi in realtà. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Lussemburgo per il Consiglio Esteri. "Tutti noi, Stati Uniti e Unione Europea, ci stiamo impegnando sulla via diplomatica, e l'Italia ha assunto un ruolo di primo piano: l'obiettivo è evitare che il Medio Oriente prenda fuoco", ha aggiunto Tajani. "La via diplomatica è sempre quella che premia", ha precisato Tajani.