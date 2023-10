Rischio 'combattenti' tra migranti, Crosetto lo denuncia

È diventato fondamentale difendere la sicurezza del Paese e il Ministro della Difesa Guido Crosetto è convinto che questa necessità aumenterà nei prossimi mesi, sia per la possibilità di una riesplosione dell'integralismo, sia per l'incremento del rischio di immigrazione. Al momento, il pericolo è che non si tratti solo di un'immigrazione di povertà, ma anche di soggetti che arrivano con l'intento di fare del male. Pertanto, è necessario aumentare il controllo, poiché non possiamo permetterci di far entrare persone che vogliano combattere contro di noi. Queste le parole del Ministro Crosetto in occasione delle commemorazioni per l'ottantesimo anniversario dell'eccidio di Cefalonia, che si sono svolte in Grecia.