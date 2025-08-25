Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

25 ago 2025
Ripartita la nave Msc in avaria, procede verso Napoli

E' ripartita la Msc World Europa, la nave da crociera ferma da stamattina al largo di Ponza per un'avaria ai motori. I tecnici intervenuti a bordo, secondo quanto si apprende, sono riusciti a far ripartire la propulsione e la nave sta ora procedendo lentamente ma in maniera autonoma verso il porto di Napoli. La Msc è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che è in costante contatto con il comandante della nave, e in zona stanno arrivando anche i due rimorchiatori partiti da Napoli e Gioia Tauro.

