Ripartita la nave Msc in avaria, procede verso Napoli

E' ripartita la Msc World Europa, la nave da crociera ferma da stamattina al largo di Ponza per un'avaria ai motori. I tecnici intervenuti a bordo, secondo quanto si apprende, sono riusciti a far ripartire la propulsione e la nave sta ora procedendo lentamente ma in maniera autonoma verso il porto di Napoli. La Msc è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che è in costante contatto con il comandante della nave, e in zona stanno arrivando anche i due rimorchiatori partiti da Napoli e Gioia Tauro.