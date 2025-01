Riparte la Carta Acquisti: sostegno economico per anziani e famiglie con bambini piccoli

Riparte l'operazione 'Carta Acquisti', lo strumento introdotto nel 2008 per offrire un sostegno alle persone meno abbienti alle prese con il caro prezzi di alimenti e bollette energetiche. Il ministero dell'Economia e Finanze ha infatti messo online i moduli che consentono il riavvio dell'iniziativa. "Con il 2025 - è scritto sul sito del Mef - si rinnova il programma Carta acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas". Della carta dal momento dell'introduzione hanno finora usufruito poco meno di 6 milioni di cittadini (2.162.989 anziani e 3.757.404 bambini) per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro. Lo scorso anno, in 10 mesi, sono stati erogati 144 milioni per oltre 360mila beneficiari (152mila anziani, 207mila bambini).

La domanda per la Carta Acquisti è completamente gratuita per gli aventi diritto e potrà essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell'economia e delle finanze. Non dovranno farla tutti: i beneficiari che già percepiscono il contributo e restano in possesso dei requisiti previsti, continueranno a ricevere bimestralmente l'accredito di 80 euro sulla carta elettronica dedicata al programma, senza bisogno di presentare una nuova richiesta. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

I criteri per ottenere la Carta sono stringenti proprio per focalizzare l'aiuto su chi ne ha più bisogno. I limiti dell'Isee, però, sono stati aggiornati: a partire dal primo ° gennaio 2025, il limite massimo del valore dell'indicatore Isee e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati è fissato a 8.117.17 euro per gli anziani tra i 65 e i 70 anni, e per le famiglie con bambini inferiori ai 3 anni. Il limite cambia sopra i 70 anni: l'Isee rimane a 8.117,17 euro, il reddito complessivo invece deve essere inferiore a 10.822,90 euro. Limiti specifici sono poi previsti per il possesso di immobili (o di quote di immobili) ma anche dell'intestazione di utenze elettriche.