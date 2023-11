Calderone: “Rinvio o stretta su pensioni anticipate”

Il Ministro del Lavoro Marina Calderone, come apprende l'ANSA, sta valutando alcune soluzioni per venire incontro alle legittime richieste dei medici in merito alle pensioni e per definire "nei prossimi giorni" l'intervento più opportuno. Tra le ipotesi ci sarebbero sia la revisione delle aliquote solo per chi sceglie di andare in pensione anticipatamente, sia il differimento dell'entrata in vigore della norma inserita nella Legge di Bilancio.