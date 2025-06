Rinviato per maltempo il lancio della missione spaziale privata Ax-4

Slitta di un giorno, a causa del maltempo, il lancio della missione spaziale privata Ax-4. La partenza della capsula con a bordo l'astronauta indiano Shubhanshu Shukla nel ruolo di pilota, il polacco Sławosz Uznański-Wiśniewski, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), e l'ungherese Tibor Kapu comandati dalla veterana americana Peggy Whitson è stata riprogrammata per le 14 ora italiana dell'11 giugno con un razzo Falcon 9 dal Centro spaziale Kennedy in Florida.

A motivare la scelta di rinviare di 24 ore il via della quarta missione con equipaggio dell'azienda americana Axiom, l'azienda che presto metterà in orbita anche la prima stazione spaziale privata, sono state le previsioni meteo. A destare preoccupazione sono state in particolare le condizioni sull'altra costa americana, quella del Pacifico, dove in caso di problemi avrebbe potuto ammarare la navetta. Condizioni che sono in miglioramento e che dovrebbero garantire una probabilità di lancio per mercoledì 11 dell'80%.

I 4 astronauti, guidati dalla veterana Whitson, con ben 665 giorni in orbita (record assoluto per una donna), viaggeranno su una navetta Crew Dragon nuova, il cui nome come da tradizione sarà assegnato proprio dal primo equipaggio solo quando arriverà in orbita. Proprio la lavorazione agli ultimi dettagli della Dragon aveva fatto slittare di qualche mese il lancio di Ax-4.

La nuova missione di Axiom prevede una permanenza di una decina di giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale durante i quali l'equipaggio condurrà più di 60 esperimenti scientifici che spaziano dalla biologia, alle dimostrazioni tecnologiche fino alla ricerca sul diabete.