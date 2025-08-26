Martedì 26 Agosto 2025

Gabriele Canè
26 ago 2025
Rinviato per maltempo il decimo test della Starship di Musk

Lo stop quando mancavano 40 secondi al lancio

Nuovo rinvio, questa volta per maltempo, per il decimo test della Starship, il veicolo della SpaceX di Elon Musk destinato alle future missioni verso Luna e Marte. All'indomani del primo rinvio di 24 ore dovuto a un problema tecnico al sistema di terra, il conto alla rovescia è stato fermato anche oggi quando mancavano 40 secondi al lancio, a causa della formazione di nubi troppo vicne a Starbase, il sito di lancio di SpaceX vicino a a Boca Chica (Texas). Inizialmente previsto alle 1,30 italiane del 26 agosto, l'orario del test era stato inizialmente spostato alle 1,44 e poi alle 11,59 italiane.

