Rnviato per problemi tecnici l'ottavo test in volo di Starship, la nave della SpaceX progettata per le future missioni verso Luna e Marte. Il conto alla rovescia è stato bloccato quando mancavano 40 secondi al lancio a causa di alcuni problemi relativi al razzo Super Heavy. Al momento non è stata comunicata la data di un nuovo tentativo di lancio.