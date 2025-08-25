Lunedì 25 Agosto 2025

Gabriele Canè
Rinviato il decimo test in volo di Starship

Per un prolema tecnico ai sistemi di terra

Annullato per problemi tecnici il decimo test in volo di Starship, il velivolo di SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nel sito di lancio dell'azienda, Starbase, vicino a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia è stato fermato "per consentire la risoluzione di un problema con i sistemi di terra", scrive SpaceX in un post su X. Al momento non è stata resa nota la nuova data del lancio. E' stata annullata anche la conferenza stampa che Musk avrebe dovuto tenere intorno alla mezzanotte italiana, come era accaduto nel test del 27 maggio.

