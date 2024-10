Rinviata l'audizione di Giuli in Parlamento

È saltata l'audizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli prevista per giovedì in Parlamento. I parlamentari delle commissioni cultura di Camera e Senato hanno ricevuto oggi l'annuncio che la prevista audizione verrà rinviata al 7 novembre, "per un sopravvenuto impegno" del ministro. Il ministro era atteso giovedì pomeriggio a Montecitorio davanti alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato per il prosieguo dell'audizione sulle linee programmatiche del dicastero. La scorsa settimana il ministro aveva illustrato dalla sala del Mappamondo il suo documento ed erano attese per giovedì le risposte alle domande dei parlamentari. Oggi il ministro è a Francoforte per la Buchmesse, ma già domani sera è atteso a Roma per l'apertura della Festa del cinema.