Il Pd allontana i centristi

Il Pd allontana i centristi
7 ott 2025
Rinnovata la convenzione per lo Spid per altri 5 anni

Assocertificatori annuncia il rinnovo dell'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prolungare la convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per ulteriori cinque anni. "L'aggiornamento della convenzione conferma il ruolo strategico di Spid - dichiara Andrea Sassetti, Presidente di Assocertificatori - e testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso verso il futuro dell'identità digitale italiana ed europea, nel segno della sicurezza, dell'innovazione e della sostenibilità".

