Rilasciato uno dei killer di Nemtsov,'combatte in Ucraina'

Temirlan Eskerkhanov, tra i condannati per l'omicidio del politico dell'opposizione russa Boris Nemtsov, è stato scarcerato dopo aver firmato un contratto per unirsi all'invasione in Ucraina. Lo scrive la Tass. "Nel marzo 2024, Eskerkhanov ha firmato un contratto con il ministero della Difesa, è stato graziato e rilasciato" e "ora svolge missioni di combattimento nella zona del distretto militare settentrionale", hanno detto le forze dell'ordine. Nemtsov, critico del presidente Putin ed ex vice primo ministro sotto Boris Eltsin, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel 2015 mentre attraversava un ponte vicino al Cremlino.