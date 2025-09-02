Rilancio Mps di 0,9 euro ad azione per Mediobanca

Il cda di Mps ha deliberato di aumentare l'offerta per Mediobanca con una componente in contanti di 0,9 euro ad azione ed ha comunicato di rinunciare alla condizione della soglia del 66,67% a cui era subordinata l'efficacia dell'offerta. Il rilancio in contanti costerà al Monte circa 750 milioni di euro. "Rimangono immutati gli obiettivi finanziari di Bmps, volti al mantenimento di una forte solidità patrimoniale e di una politica di dividendi ai massimi livelli nel settore, nella convinzione che l'impegno e i risultati attesi saranno apprezzati da tutti gli stakeholder".