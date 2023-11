Riforme da percorrere insieme, la strada di La Russa a Md è lunga

Sono convinto che la strada delle riforme sia ancora molto lunga e non solo in relazione alla giustizia, si discute infatti in questo momento del rapporto tra cittadini e democrazia diretta. Sono temi che meritano un confronto serio e imparziale. Dobbiamo cercare di percorrere questa strada fino in fondo, per restituire ai cittadini piena fiducia nelle istituzioni, a partire dalla magistratura e dal suo ruolo istituzionale. Questo è l'invito rivolto dal Presidente del Senato Ignazio La Russa all'Assemblea di Magistratura Democratica riunita in Congresso a Napoli.