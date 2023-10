Riforma prescrizione, processi più lunghi in vista

Personalmente, senza entrare in scelte di politica criminale, non la valuto positivamente dal punto di vista tecnico. Mi sembra un po' come la tela di Penelope: un continuo fare e disfare. Si tratta del terzo cambiamento in pochi anni che, a mio avviso, complicherà notevolmente il funzionamento della macchina della giustizia. Si prevedono incertezze applicative con il rischio di ulteriori ritardi processuali, contro cui tutti dicono di volersi battere, specialmente in tempi di Pnrr. Lo afferma all'Ansa il Segretario dell'Anm Salvatore Casciaro in merito alla riforma della prescrizione.