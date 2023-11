Riforma Giustizia, Calderoli, volontà di agire

Secondo Renzi, la riforma della Giustizia sarebbe stata messa in un cassetto. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, a margine dell'evento Italia Direzione Nord in corso a Milano, ha affermato che la volontà da parte della maggioranza di riformare la giustizia c'è. A suo parere, la riforma della giustizia sarebbe in una fase di dibattito parlamentare e il parlamento dovrebbe dire la sua in merito a questa materia. Calderoli ha aggiunto che la materia deve essere affrontata come era stata affrontata per via referendaria.