Riforma della distribuzione dei carburanti verso il Cdm

Un disegno di legge per la riforma della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete verrà esaminato dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri previsto per domani alle 17.30. Il provvedimento, a quanto si apprende, è all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per domani mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi. In questo ordine del giorno non c'è la riforma delle concessioni balneari, che potrebbe comunque approdare in Cdm domani. In esame ci sono, fra l'altro, quattro decreti legislativi. Uno di questi è per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento Ue sui controlli del denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione europea. Un altro integra e corregge il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Un terzo decreto legislativo attua la direttiva europea che modifica il contributo del trasporto all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Ue, nonché la direttiva sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea. Infine si esaminerà un disegno di legge che modifica la disciplina della Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma.