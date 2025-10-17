Riesame Brescia annulla sequestro ex procuratore Venditti

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro e perquisizione eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in un filone dell'indagine dei pm bresciani in cui è accusato di corruzione in atti giudiziari. Resta invece il vincolo probatorio per due agende. Secondo l'accusa, Venditti avrebbe ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Il legale di Venditti, l'avvocato Domenico Aiello, aveva chiesto la revoca del provvedimento e ora dovrebbero quindi venir restituiti a Venditti tutti i dispositivi a lui sequestrati.