Riello sgr acquisisce controllo napoletana Apreamare

La sgr Riello Investimenti ha annunciato di aver acquistato il 60% di Apreamare Yacht, cantiere nautico di Torre Annunziata (Napoli) società che nel 2024 ha registrato un fatturato superiore ai 20 milioni di cui oltre il 25% all'estero.

L'operazione è stata realizzata attraverso Italian Strategy, il terzo fondo di private equity gestito dalla sgr, il cui portafoglio comprende complessivamente 11 acquisizioni.

"Questa nuova operazione, in linea con il nostro approccio - evidenzia il presidente di Riello Investimenti - ha visto il coinvolgimento ed il reinvestimento della famiglia Aprea e Pollio, soci in Apreamare, a garanzia di quella continuità gestionale che rappresenta un fattore fondamentale nell'esperienza e nello sviluppo del settore nautico. L'operazione - conclude - prevede inoltre una significativa immissione di risorse finanziarie in azienda, che supporteranno Apreamare nello sviluppo e nell'ampliamento del cantiere navale e nel lancio di nuovi modelli di yacht".