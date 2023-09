Ricorso dei familiari di Br contro l'estradizione

I familiari di Michele Granato, l'agente di polizia ucciso dalle Brigate Rosse il 9 novembre del 1979 a Roma, hanno presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'iniziativa, promossa dall'avvocato Walter Biscotti, è legata alla sentenza del 28 marzo con cui la Corte di Cassazione francese ha reso definitivo il diniego alla richiesta di estradizione presentata dallo Stato italiano nei confronti dei 10 terroristi italiani, riparati e impuniti in Francia grazie alla dottrina Mitterand. Per illustrare il ricorso è stata fissata una conferenza stampa per il 13 settembre alle ore 11 nella sede dell'associazione della Stampa Estera a Roma.