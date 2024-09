Riciclava auto, nuovo arresto per un militante dell'Isis

Nuovo arresto per un cittadino tagico di 32 anni, bloccato lo scorso 8 aprile all'aeroporto di Fiumicino perché ritenuto 'membro attivo dell'Isis'. I poliziotti della Digos di Roma hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti dell'uomo per riciclaggio di auto e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi valido per l'espatrio. Dall'analisi di un dispositivo sequestrato al momento dell'arresto sarebbe emerso che era coinvolto in attività di riciclaggio di veicoli di lusso da trasferire verso l'est Europa, rubati o illecitamente acquisiti in Italia.