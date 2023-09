Richiedente asilo, 5mila euro per non entrare in Centro

Un richiedente asilo che non desidera essere trattenuto in un Centro fino all'esito dell'esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda dovrà versare una garanzia finanziaria di 4.938 euro. Il decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, prevede che tale importo garantisca al migrante, per il periodo massimo di trattenimento (4 settimane), "la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi". Lo straniero viene immediatamente avvisato della possibilità, alternativa al trattenimento, di prestare la garanzia finanziaria. La garanzia deve essere versata "in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa" ed è individuale e non può essere versata da terzi. La prestazione deve avvenire entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Nel caso in cui lo straniero "si allontani indebitamente", il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procederà all'escussione della stessa.