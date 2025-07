Ricerca, 1,5 miliardi a Enti pubblici, +10 milioni sul 2024

È di circa un miliardo e mezzo di euro il Fondo ordinario destinato agli Enti e alle Istituzioni di ricerca (Foe) per il 2025, con un incremento di 10 milioni rispetto allo scorso anno. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che assegna 1.485.883.600 euro per il funzionamento ordinario degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Mur. "Gli Enti nazionali di ricerca sono avamposti strategici - spiega Bernini - anche quest'anno abbiamo aumentato le risorse non solo per il loro funzionamento ordinario, ma soprattutto perché possano incrementare le iniziative progettuali straordinarie".

Nell'ambito del Foe 2025 è stato riattivato il contributo italiano al bilancio della Commissione Inter-governativa per la Ricerca nel Mar Mediterraneo. Il finanziamento ammonta a 365.024 euro e consentirà all'Italia di riacquistare il diritto di partecipazione e voto alle decisioni dell'organismo. Era dal 2016 che il nostro Paese non aveva più un rappresentante ufficiale presso il board della Ciesm. Tra i vari enti a ricevere i fondi ci sono il Consiglio Nazionale delle Ricerche con 735.609.098 euro, con un incremento di 134.000 euro rispetto al 2024, Istituto di Fisica Nucleare che riceve 354.859.910 euro, registrando un aumento di 4.538.080 euro, l'Istituto Nazionale di Astrofisica con 152.515.674 euro, con un aumento di 2.086.248 euro, e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a cui sono assegnati 84.995.113 euro, con un aumento di 1.251.487 euro. La disponibilità residua, pari a 40.314.760 euro — in aumento di 472.082 euro rispetto ai 39.842.678 euro del 2024 — è destinata a tre principali voci di finanziamento, in particolare Elettra-Sincrotrone Trieste, Indire e Invalsi.