Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaza IsraleFunerali Pippo BaudoUcraina RussiaVideo rubati De MarrtinoStreamer morto
Acquista il giornale
Ultima oraRiccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Riccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino

Riccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino

Presidente, con questa nomina e Michele acceleriamo corso brand

Presidente, con questa nomina e Michele acceleriamo corso brand

Presidente, con questa nomina e Michele acceleriamo corso brand

Riccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino, che lo rende noto in un comunicato.

"Con la nomina di Riccardo - ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino - acceleriamo il percorso di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la Maison nel futuro e ne amplificheranno l'identità unica".

"Sono onorato - ha aggiunto Bellini, laureato in Bocconi a Milano e già CEO di Maison Margiela e Chloé - di entrare a far parte di Valentino, una Maison iconica che fonde una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica. Non vedo l'ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori senza tempo della Maison e scrivere il suo prossimo capitolo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Valentino