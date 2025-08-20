Riccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino, che lo rende noto in un comunicato.

"Con la nomina di Riccardo - ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino - acceleriamo il percorso di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la Maison nel futuro e ne amplificheranno l'identità unica".

"Sono onorato - ha aggiunto Bellini, laureato in Bocconi a Milano e già CEO di Maison Margiela e Chloé - di entrare a far parte di Valentino, una Maison iconica che fonde una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica. Non vedo l'ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori senza tempo della Maison e scrivere il suo prossimo capitolo".