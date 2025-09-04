Giovedì 4 Settembre 2025

Raffaele Bonanni
4 set 2025
Ribera, il genocidio a Gaza evidenzia il fallimento Ue

'Non sappiamo agire e parlare con una sola voce'

"Il genocidio a Gaza mette in luce il fallimento dell'Europa nell'agire e nel parlare con una sola voce, nonostante le proteste si diffondano nelle città europee e 14 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbiano chiesto un cessate il fuoco immediato". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Teresa Ribera alla lezione inaugurale della Scuola di affari internazionali Science Po a Parigi. E' il primo membro della Commissione a usare esplicitamente la parola 'genocidio'. "Se non si tratta di genocidio, assomiglia molto alla definizione usata per esprimerne il significato", aveva detto a inizio agosto.

