Domenica 12 Ottobre 2025

12 ott 2025
Ribelli Madagascar, 'forze armate sotto nostro controllo'

Poco prima il presidente aveva denunciato tentato colpo di Stato

In Madagascar il contingente dell'esercito insorto negli ultimi giorni contro il governo ha dichiarato di aver preso il controllo di tutte le forze armate del Paese, dopo essersi unito ai manifestanti antigovernativi e aver invitato ieri le forze di sicurezza a "rifiutare gli ordini". "D'ora in poi, tutte le forze dell'esercito malgascio, che siano terrestri, aerei o militari, prenderanno ordini dal quartier generale del Capsat", cioè dal contingente ammutinato, composto da ufficiali amministrativi e tecnici. Poco prima, il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, aveva dichiarato che è in corso un "tentativo di prendere il potere illegalmente e con la forza".

