Riapertura indagini omicidio Chiara Poggi: Andrea Sempio indagato

La riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, con l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, è "una notizia che ci ha sconvolto". Lo ha detto Rita Poggi, madre della giovane vittima, al telefono con 'La vita in diretta', trasmissione pomeridiana di Rai 1. Sulla possibilità che Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della ragazza, sia innocente, la donna non si sbilancia: "Per me valgono le sentenze e ce ne sono state tante...".