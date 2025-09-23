Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
23 set 2025
Riaperto lo spazio aereo dello scalo di Oslo

La chiusura dell'aeroporto ha interessato 12 voli

Lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Oslo è stato riaperto. Era stato chiuso circa tre ore fa per la presenza di di alcuni droni. È quanto ha scritto Monica Fasting, responsabile della comunicazione dell'aeroporto di Oslo, in una e-mail all'agenzia di stampa norvegese NTB.

"Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente. L'aeroporto - scrive - era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza".

Secondo NTB, la chiusura dell'aeroporto ha interessato 12 voli.

