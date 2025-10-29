Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

29 ott 2025
Riaperte le indagini a Vienna su morte Aurora Maniscalco

Sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato Elio Bargione. La giovane nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento lungo la Universumstrasse dove, alcuni residenti, hanno scritto con bombolette spray, nei muri del palazzo "Stop Femizide", stop femminicidio.

