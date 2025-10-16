Il corrispondente di guerra dell'agenzia di Stato russa Ria Novosti Ivan Zuyev è stato ucciso nella regione di Zaporizhzhia e il suo collega Yuri Voitkevich è rimasto gravemente ferito. Lo rende noto la stessa agenzia russa, sul suo sito, dichiarando che il reporter "è morto durante un incarico giornalistico a causa di un attacco di un drone ucraino".

"Ivan Zuev ha lavorato per Ria Novosti per diversi anni e la sua professionalità è stata ripetutamente riconosciuta con premi dipartimentali e statali. A marzo ha ricevuto un encomio presidenziale", ricorda l'agenzia.

Dmitry Kiselev, Ceo del gruppo mediatico internazionale 'Russia Today', ha espresso le sue condoglianze e ha definito Zuev un giornalista coraggioso, valoroso e di talento: "Ivan è morto da eroe mentre svolgeva un incarico editoriale a seguito di un attacco con drone delle Forze Armate ucraine. Lui ha fatto molto per raccontare la verità sugli eventi che si stavano svolgendo nella zona del conflitto militare. Ci prenderemo cura della sua famiglia e dei suoi amici e, naturalmente, preserveremo la memoria del nostro compagno", ha sottolineato Kiselev.

Ria Novosti ha riferito che Yuri Voitkevich, il ferito, lavora da molto tempo per l'agenzia, occupandosi in numerose occasioni di conflitti armati in zone calde. È stato insignito dell'Ordine 'Al Merito della Patria' di Seconda Classe.