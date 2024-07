Ria, militare e moglie smentiscono ferimento in autobomba

Andrei Torgashov e sua moglie hanno smentito le notizie riportate da alcuni media secondo cui sarebbero rimasti feriti nell'esplosione di un'auto a Mosca: lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti. "Naturalmente questo è un falso completo. Questa esplosione non ha nulla a che fare con me", ha detto Torgashov all'agenzia. La Tass, citando fonti nelle forze dell'ordine, aveva detto che nell'esplosione erano rimasti feriti Andrei Torgashov, identificato dall'agenzia di stampa come un partecipante al conflitto in Ucraina, e la moglie. A Ria Novosti Torgashov ha invece assicurato di non essere più in servizio.