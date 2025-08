RFK Jr cancella 500 mln dlr per sviluppo vaccini mRNA negli Usa

Il dipartimento della Salute americano (HHS) guidato da Robert F Kennedy Jr (RFK Jr) ha in programma di cancellare 500 milioni di dollari (circa 432 milioni di euro) di finanziamenti destinati allo sviluppo di vaccini a mRNA contro virus come l'influenza e il Covid-19, riportano i media internazionali.

La misura avrà un impatto su 22 di grandi case farmaceutiche, tra cui Pfizer e Moderna, per lo sviluppo di vaccini contro l'influenza aviaria e altri virus, ha affermato l'HHS. "La tecnologia mRNA comporta più rischi che benefici per questi virus respiratori", ha affermato il segretario alla Salute Kennedy Jr, un noto scettico nei confronti dei vaccini. "Stiamo spostando quei finanziamenti verso piattaforme vaccinali più sicure e più ampie che rimangono efficaci anche quando i virus mutano", ha aggiunto.

La misura, ha precisato l'HHS, include la cancellazione di un contratto assegnato a Moderna per lo sviluppo in fase avanzata del suo vaccino contro l'influenza aviaria per gli esseri umani e il diritto di acquistare i vaccini. Il dipartimento ha aggiunto che sta anche respingendo o cancellando diverse richieste di offerte preliminari, comprese le proposte di Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone e altre casa farmaceutiche.