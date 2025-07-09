Giovedì 9 Ottobre 2025

Revocato sciopero nazionale dei lavoratori Tlc del 14 luglio

I sindacati hanno revocato lo sciopero di settore del 14 luglio e confermano la ripresa della trattativa il 31 luglio dopo i "positivi incontri tra il nuovo presidente di Asstel, Pietro Labriola e i segretari generali Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil che ha riaperto il tavolo della trattativa sul Ccnl.

Temi prioritari sono "incrementi salariali coerenti con l'inflazione; riconoscimento e regolamentazione del lavoro da remoto e dei nuovi modelli organizzativi; rafforzamento dei diritti, della sicurezza sul lavoro e della formazione continua; inclusione di tutele per le nuove figure professionali e i giovani del settore.

