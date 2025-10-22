Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
22 ott 2025
Rete Fastweb offline, disservizi in tutta Italia

La rete Fastweb è offline con disservizi in tutta Italia. E' quanto emerge dalle segnalazioni riportate dal sito downdetector che registra le segnalazioni di disservizi che sono iniziati da circa un'ora.

Secondo alcune segnalazioni i problemi riguardano sia la rete fissa e la rete mobile. Impatti si registrerebbero anche sui data center.

"Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile". E' quanto afferma una nota nella quale la società "si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori".

