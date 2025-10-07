Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Ultima oraRetailleau non chiude la porta ad un ritorno nel governo
7 ott 2025
Retailleau non chiude la porta ad un ritorno nel governo

Il capo républicain: 'Ma solo con un esecutivo di coabitazione'

Il capo républicain: 'Ma solo con un esecutivo di coabitazione'

Il capo républicain: 'Ma solo con un esecutivo di coabitazione'

Il capo dei Républicains (Lr), Bruno Retailleau, ha affermato oggi che non intende chiudere la porta ad un eventuale ritorno del suo partito nel futuro governo francese, a condizione che si tratti di una ''coabitazione'' con i macroniani e che i repubblicani ''non vengano diluiti" nel campo presidenziale. I Républicains sono pronti ''a governare a una condizione: un governo che chiamerei di coabitazione'' con i macroniani, ha affermato Retailleau, intervistato ai microfoni di CNews.

© Riproduzione riservata