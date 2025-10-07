Retailleau non chiude la porta ad un ritorno nel governo

Il capo dei Républicains (Lr), Bruno Retailleau, ha affermato oggi che non intende chiudere la porta ad un eventuale ritorno del suo partito nel futuro governo francese, a condizione che si tratti di una ''coabitazione'' con i macroniani e che i repubblicani ''non vengano diluiti" nel campo presidenziale. I Républicains sono pronti ''a governare a una condizione: un governo che chiamerei di coabitazione'' con i macroniani, ha affermato Retailleau, intervistato ai microfoni di CNews.