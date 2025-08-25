Lunedì 25 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Resti umani trovati nel bosco, indagini nel Frusinate

Appartengono ad un uomo adulto

Appartengono ad un uomo adulto

Appartengono ad un uomo adulto

Alcuni resti umani in avanzato stato di decomposizione sono stati scoperti questa sera nel Frusinate, in località Schito, zona boscosa alla periferia tra Sora e Broccostella. Si tratta di un uomo adulto, morto da almeno un paio di settimane e forse addirittura da mesi, sul cui cadavere poi hanno agito diversi animali selvatici.

Sul posto è giunta la squadra mobile di Frosinone con il sostituto procuratore di Cassino, Chiara D'Orefice. A notare i resti è stato un escursionista, che ha dato l'allarme alla polizia intorno alle 21 di ieri facendo intervenire anche i vigili del fuoco e la Protezione civile di Sora: la zona è stata transennata e chiusa al traffico, viene illuminata dalle fotoelettriche per agevolare le ricerche.

