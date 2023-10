Israele, 'non chiedeteci di fermarci, state con noi'

La mia missione, così come quella di tutti coloro che si trovano in questa stanza, è quella di riportare a casa i rapiti. Vi invito a contattare i vostri governi e a chiedere loro di stare dalla parte di Israele. Lo ha affermato Gal Hirsch, responsabile del governo per la sorte degli ostaggi israeliani a Gaza, durante un incontro al Ministero degli Esteri con più di 100 ambasciatori e diplomatici stranieri. "Per anni - ha proseguito Hirsch, come riportato da una nota del Ministero - ci avete criticato per la nostra lotta decisa contro il terrorismo, ma non chiedeteci di fermarci. Quando stasera abbraccerete i vostri figli, ricordate i bimbi massacrati e rapiti a Gaza".