Lunedì 22 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraRespinta richiesta, Chico Forti resta in carcere
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Respinta richiesta, Chico Forti resta in carcere

Respinta richiesta, Chico Forti resta in carcere

Legale valuterà il ricorso in Cassazione

Legale valuterà il ricorso in Cassazione

Legale valuterà il ricorso in Cassazione

Chico Forti resta in carcere. Secondo quanto appreso dall'Ansa il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione.

Il 66enne trentino, era stato condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike e da un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia