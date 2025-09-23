Respinta richiesta, Chico Forti resta in carcere

Chico Forti resta in carcere. Secondo quanto appreso dall'Ansa il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione.

Il 66enne trentino, era stato condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike e da un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona.