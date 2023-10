Residenti di Gaza, nessuna partenza dalla Striscia

I residenti di Gaza sono profondamente radicati nel loro territorio e non lo lasceranno mai. Secondo Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas, abbiamo una sola strada, che è il diritto al ritorno alle nostre terre in tutta la Palestina. Haniyeh ha anche affermato che non ci sarà alcuna immigrazione da Gaza in Egitto, ringraziando il Cairo per averlo impedito. La nostra decisione, ha concluso, è di restare a Gaza.